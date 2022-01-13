Devrim Muhafızları ülkenin güneydoğusunda tatbikat düzenledi

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı, ‘Muhammed Resulullah’ adı altında ülkenin güneydoğusunda askeri ve sivil olmak üzere ortak bir tatbikat düzenledi” dedi.

Tuğgeneral Pakpur, tatbikatın askeri aşamasında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı'na bağlı Füze, topçu, İHA, helikopter, zırhlı, imha ve patlama birimlerinin iyi performans sergilediğini duyurdu.