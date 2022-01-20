İran, Rusya ve Çin yarın ortak tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin yarın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde “Dostluk ve Barış” teması ile “ 2022 Deniz Güvenlik Kemeri” isimli ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

“ 2022 Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikatı sözcüsü Amira Mustafa Taciddini, “Tatbikata İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin yüze ve uçuş birimlerinin yanı sıra Rusya ve Çin birimleri katılacak” dedi.

Amiral Taciddini bu tatbikatın 17 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu tatbikatın amacı, bölgedeki güvenliği güçlendirmek ve İran, Rusya ve Çin arasındaki çok taraflı işbirliğini genişletmek ve üç ülkenin dünya barışını, deniz güvenliğini ortaklaşa desteklemek ve ortak bir geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu oluşturma konusundaki iyi niyetini ve kabiliyetini göstermektir” ifadelerinde bulundu.