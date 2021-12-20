İran'ın güneyinde geniş kapsamlı askeri tatbikat

Devrim Muhafızları Ordusu'nda Operasyon Komutan Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyinde başlatılan "Büyük Peygamber (SAV) 17 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.

General Abbas Nilfuruşan, "Beş gün sürecek askeri tatbikat Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerinin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan, Buşehr, ve Huzistan eyaletleri ile Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi sularında yapılacak." dedi.

Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmanlara karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizatlar denetlenecektir.