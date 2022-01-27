Tahran'dan İngiltere Dışişleri Bakanı'nın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Viyana'daki görüşmelerin olası çıkmazından İran'ın sorumlu olduğuna ve bu durumda tüm seçeneklerin masada olduğuna ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “Bu temelsiz ve sorumsuz iddialar, İngiltere'nin ve bazı Batılı ülkelerin, yıllarca süren eylemsizliği ve yasadışı ve insanlık dışı ABD yaptırımlarıyla suç ortaklığını örtbas etmek için oynadığı içi boş bir oyundur” dedi.

Hatibzade, “Bu tür klişe açıklamaların ve içi boş tehditlerin kullanılması, İngiltere'nin nükleer anlaşmayı ihlal etme konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu azaltmayacak ve İran’ın, halkının çıkarlarına hizmet edecek kaliteli, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmaya varma kararlılığını zedelemeyecek” ifadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca, “Birçok kez belirtildiği gibi, bu aşamada görüşmelerin önünü açan sadece İran'ın stratejik sabrı olmuştur. Ancak bu pencerenin sonsuza kadar açık kalmayacağı açıktır ve karşı taraflar, suçlama oyununu tekrarlamak yerine müzakere masasındaki bu son şansı kaybetmemek için ellerinden geleni yapmalıdır” ifadelerinde bulundu.