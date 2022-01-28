Emir Abdullahiyan BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Yemen'deki son duruma ve sivil bölgelere yönelik saldırıların tırmanmasına atıfta bulunarak, İran'ın Yemen'deki savaşı sona erdirmek için siyasi çözümü destekleme tutumunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri'nden Yemen'deki ablukanın sona ermesinde ve sivil bölgeleri hedef alan hava saldırılarının son bulmasında aktif bir rol oynamasını istedi.

Afganistan'daki insani krize ve Afgan mültecilerin durumuna özellikle dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti son birkaç ayda Afganistan'dan yaklaşık 800 bin yeni mülteci aldı. Bu ciddi sorun için uluslararası düzeyde çalışılmalar yapılması lazım." dedi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini vurgulayarak, Tahran yönetiminin İran toprakları üzerinden Afganistan'a insani yardım gönderilmesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla devam eden Viyana görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, yapılan görüşmeleri "olumlu" olarak değerlendirdi ve İran'ın hızlı iyi bir anlaşmaya varma konusundaki kararlı duruşunu yineledi.

İran Dışişleri Bakanı, Beyaz Saray yöneticilerine güvenmediklerini ifade ederek, kalıcı ve güvenilir bir anlaşmaya ulaşmak için ABD ile Batı tarafının pratik, somut ve doğrulanabilir girişimlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.