Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin eylemlerine tepki göstererek, "Suudi Siyonist-Arap koalisyon güçleri sürekli Yemen'i hedef alıyor. Tüm bu baskı ve cinayetler karşısında uluslararası örgütlerin sessiz kaldığını görüyoruz. Mevcut uluslararası kurumların düşünmediği tek şey insan hakları." dedi.

Riyad'ın Yemen tutumunu eleştiren Ayetullah Hatemi, "Suudi Arabistan, Yemen'i iki hafta içinde ele geçirmeyi amaçlıyordu, ancak yaklaşık sekiz yıldır Yemen halkı direnişiyle düşmanı geri püskürtüyor." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, ABD'nin müzakere teklifine dair, "ABD müzakere değil yağma peşinde. Amerika'nın kafasında İslam Devrimi'nin zaferinden önceki yağmalama hayali var, bu rüya asla gerçekleşmeyecektir. ABD, 'Müzakere masasının diğer tarafında oturup söylediğimiz her şeyi dinlemek zorundasınız' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Ahmed Hatemi, "İran yaptırımlarının askıya alınmasını asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.