Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan'ın Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran ve Irak dışişleri bakanları, Yemen'deki savaşı sona erdirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.

Emir Abdullahiyan Japon mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgedeki durum değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere değinerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, Aralık ayında Japon mevkidaşı Yoshimasa Hayashi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Afganistan'daki gelişmeler ve Viyana’daki görüşmeler ele alınmıştı.