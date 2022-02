Zelensky: 'Rusya Ukrayna'yı işgal edecek' diyenler, kanıtlsın

ABD'nin 'Rus işgali her an başlayabilir' iddiasının ardından bir dizi ülke vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaparken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den açıklama geldi. Zelensky, Rusya'nın ülkesini 'her an işgal edebileceğine' dair haberlerin panik yarattığını vurgulayarak, 'Batılı güçlerin elinde işgalin başlayacağına dair somut kanıt varsa bile kendisinin bunları henüz görmediğini' söyledi.

Zelensky cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Medyada topyekûn bir savaşa dair aşırı fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Bütün riskleri anlıyoruz, bunların var olduğunun farkındayız. Eğer sizin veya bir başkasının elinde Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal edeceği yönünde yüzde 100 güvenilir bilgi varsa, lütfen bunu bizimle paylaşın" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an halkın en büyük düşmanı, ülkemizde panik yaşanması. Ve tüm bu bilgiler sadece panik yaratıyor, bize yardımcı olmuyor" dedi.

Kaynak: Gazete Duvar