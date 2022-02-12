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12 Şub 2022 18:25

Türkiye'den Ukrayna için seyahat uyarısı

Türkiye'den Ukrayna için seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.

Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.

AA

News Code 1900439
https://tr.mehrnews.com/news/1900439/

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