Kremlin, Putin ile Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Biden’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğünü ve “dengeli” ve “iş odaklı” olduğunu belirten Uşakov, “Bugünkü görüşme, Rusya’nın sözde yakında Ukrayna’ya mutlaka saldırı düzenleyeceği yönündeki benzeri görülmemiş histerilerin atmosferinde gerçekleşti.” dedi.

Uşakov, “Biden, Putin’e ABD ve Rusya’nın rakip olduğunu, ancak dünyada istikrar ve güvenliği desteklemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Biden, Ukrayna meselesi çerçevesinde en kötü senaryodan kaçınılması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı. Biden, diplomatik yoldan yana olduğunu ve Rusya’nın ABD ve NATO’ya ilettiği endişeleri içeren bazı hususları kendisine göre aktardı.” diye konuştu.

Söz konusu hususların, Rusya’nın güvenlikle ilgili endişelerini içermediğini belirten Uşakov, “Biden’ın bugün aktardığı kanaatleri dikkate alacağımızı vurguladık. Bu kanaatler, tarafımıza iletilen NATO ve Amerikan yanıtlarıyla örtüşüyor.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın bunları ABD ve NATO’ya yanıtlarında dikkate alacağını dile getiren Uşakov, “Putin, Ukrayna’nın Batılı ülkeler tarafından silahlandırılmasının tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Batı ülkeleri, Ukrayna askeri güçlerinin Donbas ve Kırım’da kışkırtıcı eylemlerini teşvik ediyor.” dedi.

“ABD, Rusya’nın sözde Ukrayna’yı işgali etrafındaki histeriyi büyütüyor”

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı iddialarının “koordineli” şekilde yapıldığını belirten Uşakov, “Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını bir kez daha vurguladı.” şeklinde konuştu.

Uşakov şunları kaydetti:

“Amerikalılar, Rusya’nın sözde planlı işgalinin etrafındaki histeriyi yapay şekilde büyütüyor, işgalin tarihlerini bile söylüyor ve buna paralel olarak müttefikleri ile birlikte Ukrayna’nın kaslarını geliştiriyorlar ve Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi amacıyla finans kaynakları sağlıyor ve Ukrayna’ya gönderilen askeri eğitmen sayısını yükseltiyor. Sözde işgal iddiasıyla birlikte Ukrayna silahlı kuvvetlerinin olası kışkırtıcı eylemleri için ön koşullar yaratılıyor. Bu durumu böyle değerlendiriyoruz.”

Yuriy Uşakov, Putin ile Biden’ın temasları farklı seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Kaynak: Rusyahaber