Amerikan medyası iddia etti: Rus ordusu saldırı pozisyonunda

ABD'den gece yarısı dünyayı çalkantıya sürükleyen bir uyarı daha geldi, yeni uydu fotoğrafları Ukrayna sınırının dibindeki devasa Rus ordusunu gösterdi.

Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerilimin azaltılması yönünde adım atıldığına yönelik bir kanıt görmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Amerikan teknoloji firması Maxar'ın yayınladığı yeni uydu fotoğrafları, Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun neredeyse tüm karargahlarını gözler önüne serdi.

Belarus'tan Karadeniz kıyısındaki Kırım'a kadar birçok noktada konuşlanan Rus askerlerinin sayısı 130 bini aşıyor. Krasnodar'daki Primorsko Akhtarsk'taki hava üssüne Rus ordusunun yeni Su-34 savaş uçakları sevk ettiği dikkat çekti.

Rusya uzmanları 10 Su-34 savaş uçağının konuşlandığı Primorsko Akhtarsk hava üssünün Ukrayna kenti Mariupol'a yaklaşık uzaklığının 75 mil (120 kilometre) olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Milliyet