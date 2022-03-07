Netflix, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı

Daha önce Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) hazırladığı yeni düzenlemeye karşı çıkarak devlete bağlı kanalları platformda canlı yayınlamayacağını açıklayan Netflix, Rusya pazarından tamamen çekileceğini duyurdu.

Ranini Tv'nin aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Rusya'daki prodüksiyonlarını ve satın alımlarını durdurma kararı da alan Netflix, yaptığı kısa açıklamada "Bugünkü şartları göz önünde bulundurarak Rusya'daki hizmetimizi durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde 222 milyona yakın üyesi olan platformun Rusya'da 1 milyona yakın üyesinin olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Gazete Duvar