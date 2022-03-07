  1. Kültür
7 Mar 2022 13:18

Netflix, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı

Netflix, Rusya'dan tamamen çekilme kararı aldı

Netflix'ten Rusya konusunda yeni bir karar geldi. Bir açıklama yayınlayan şirket, Rusya'daki hizmetini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Daha önce Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) hazırladığı yeni düzenlemeye karşı çıkarak devlete bağlı kanalları platformda canlı yayınlamayacağını açıklayan Netflix, Rusya pazarından tamamen çekileceğini duyurdu.

Ranini Tv'nin aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde Rusya'daki prodüksiyonlarını ve satın alımlarını durdurma kararı da alan Netflix, yaptığı kısa açıklamada "Bugünkü şartları göz önünde bulundurarak Rusya'daki hizmetimizi durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde 222 milyona yakın üyesi olan platformun Rusya'da 1 milyona yakın üyesinin olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1900900
https://tr.mehrnews.com/news/1900900/

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