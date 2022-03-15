Yeni silahlar Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girdi

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda sualtı silah, akıllı torpido, füze sistemi ve deniz aracı bugün düzenlenen törenle teslim edildi.

Haberde, akıllı torpidonun Devrim Muhafızları Donanmasına ilk kez eklendiği belirtildi.

Törende konuşma yapan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Gulam Rıza Tengsiri, “Yeni silahlarla Devrim Muhafızları’nın deniz misyonlarındaki askeri gücünde yeni bir sayfa açacaktır.” dedi.

Füze alanında da yeni başarılar elde ettiklerini anlatan Amiral Tengsiri, “Yeni füze sistemlerinde füzelerin menzili ve manevra kabiliyeti arttı." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami ise yaptığı konuşmada, "Akıllı torpido silahının Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girmesiyle bu birliğin deniz gücüne güç kattı." diye konuştu.