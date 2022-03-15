  1. İran
15 Mar 2022 12:11

Yeni silahlar Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girdi

Yeni silahlar Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girdi

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda sualtı silah, akıllı torpido, füze sistemi ve deniz aracının bugün düzenlenen törenle teslim edildiği belirtildi.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda sualtı silah, akıllı torpido, füze sistemi ve deniz aracı bugün düzenlenen törenle teslim edildi.

Haberde, akıllı torpidonun Devrim Muhafızları Donanmasına ilk kez eklendiği belirtildi.

Törende konuşma yapan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Gulam Rıza Tengsiri, “Yeni silahlarla Devrim Muhafızları’nın deniz misyonlarındaki askeri gücünde yeni bir sayfa açacaktır.” dedi.

Füze alanında da yeni başarılar elde ettiklerini anlatan Amiral Tengsiri, “Yeni füze sistemlerinde füzelerin menzili ve manevra kabiliyeti arttı." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral  Selami ise yaptığı konuşmada, "Akıllı torpido silahının Devrim Muhafızları Donanması'nın envanterine girmesiyle bu birliğin deniz gücüne güç kattı." diye konuştu.

News Code 1901059
https://tr.mehrnews.com/news/1901059/

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