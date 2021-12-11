Devrim Muhafızları Donanması filosuna 110 sürat gemisi eklendi

İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Donanması'nın filosuna 110 sürat gemisi eklendi.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip olan gemiler füze fırlatıcı ve roketatarla donatılmıştır ve aynı zamanda keşif-istihbarat kabiliyetine sahiptir.

Yerli uzmanlar tarafından yapılan gemiler bugünden itibaren Makran ve Umman Denizi kıyılarından Fars Körfezi'ndeki Arvand ağzına kadar faaliyete geçecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, törende yaptığı açıklamada, gemilerin yedinci kez Devrim Muhafızları Donanması filosuna eklendiğini belirterek, “Bu gemilerin hızları 55 knot'tan 75 knot'a ve 90 knot'a yükselmiştir ve bir sonraki aşamada 110 knot'a ulaşacaktır” dedi.