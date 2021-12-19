İran donanmasına yeni denizaltılar eklendi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin katıldığı törenle 4 adet "Al-SABEHAT-15" denizaltısı İran donanmasına eklendi.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Deniz Kuvvetleri NEDACA İmamet Birinci Bölge'de düzenlenen törende İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari de hazır bulundu.

9.2 metre uzunluğa ve 90 ton ağırlığa sahip Al-SABEHAT-15 mini denizaltıları, iki operatör/dalgıç taşıyor. Boyutları sebebiyle herhangi bir füze veya torpido taşımayan denizaltılar, keşif, özel operasyonlar, sabotaj ve mayın dökme görevlerinde kullanılıyor.