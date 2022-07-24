İran: En gelişmiş silahlar üretmeye çalışıyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, silahların savaşta etkili olduğunu belirterek, "En gelişmiş silahlar üretmeye ve elde etmeye çalışıyoruz. Fakat silahlardan mücize beklemiyoruz. Silaha değil Yüce Allah'a güveniyoruz, çünkü elde ettiğimiz zaferlerin sırrı budur." dedi.

İran’a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2007 yılından beri uygulanan silah ambargosu 18 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ABD’nin yoğun diplomatik çabalarına rağmen sona erdi.

ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.