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19 Mar 2022 15:33

Cezayir’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cezayir’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Cezayir’in kuzeyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Cezayir’in kuzeyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Reuters haber ajansına göre, EMSMC depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

News Code 1901124
https://tr.mehrnews.com/news/1901124/

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