Cezayir’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Cezayir’in kuzeyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Reuters haber ajansına göre, EMSMC depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Cezayir’in kuzeyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) bugün Cezayir’in kuzeyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Reuters haber ajansına göre, EMSMC depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
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