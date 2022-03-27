Çavuşoğlu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir

Türk medyasına göre, TürkiyeDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'deki olası faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu kendisine yöneltilen "Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi?" sorusuna "Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve basit" şeklinde yanıt verdi.

Rus oligarkların da Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir" diye konuştu.