İran ve Kuveyt dışişleri bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde İran’ın Kuveyt ile ikili ilişkileri gelişletmeye ve bölgesel görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu belirterek, “İran, komşularla ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilme politikasının önceliği çerçevesinde, diyaluğun yanında pratik bölgesel işbirliğini vurgular. Bölgesel işbirliğini bölgenin güvenliği, ilerlemesi ve kalkınmasının çıkarına olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Emir Abdullahiyan Yemen’de geçici ateşkesin sağlanmasına değinerek, İran’ın bu ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve insani ablukanın tamamen kaldırılması ve Yemen'e insani yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah da bu görüşmede ülkesinin İran’la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.

Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ateşkesin devamının Yemen görüşmelerinin ve Yemen krizinin çözümünün yolunu açmasını temenni etti.

Kuveytli bakan, su sınırının belirlenmesi gerektiği ve iki ülkenin ortak alanlardan yararlanması konusunda, Kuveyt'in iki ülke arasındaki yasal müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Kuveyt’i ziyaret etmeye davet etti.