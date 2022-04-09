Emir Abdullahiyan BAE'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, Suriye’deki ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeler ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, üzerinde mutabık kalınan konularda ikili ilişkiler komitelerinin harekete geçirilmesini ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde etkili olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ortak noktalarına değinen Emir Abdullahiyan, “Komşularımız, bölge ve BAE için iyilikten, güvenlikten ve ilerlemeden başka bir şey istemiyoruz, ancak Siyonistler bölgedeki güvensizliğin ana nedenidir” dedi.

Siyonist Rejimin bölgedeki varlığını tüm bölge ülkeleri için bir tehdit olarak gören Emir Abdulliyan, “Kriz faktörlerinin bölgede hakimiyet kurmasını önlemek için çaba sarf edilmelidir” ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan da bu telefon görüşmesinde iki ülkenin köklü ilişkilerinin daha da artmasını temenni etti.

Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bölgedeki gelişmeler hakkında, “Son haftalarda bölgedeki durumun düzeldiğini gördük. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın BAE ziyareti, Yemen’de geçici ateşkesin sağlanması tüm taraflara gelişme ve ilerleme ve gerilimin tırmanmasını önleme fırsatı sunmuştur” dedi.

BAE Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkensinin topraklarından komşu ülkelere karşı herhangi bir sabotaj eylemde bulunulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.