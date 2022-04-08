Emir Abdullahiyan, Sırp mevkidaşı Selakoviç'le görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerine değinerek, Çin, Rusya ve üç Avrupa ülkesinin müzakere sürecinde yapıcı tavırları olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell ve AB Yüksek Temsilcisi Enrique Mora'nın Viyana müzakerelerindeki çabaları başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin rolün olumlu olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, "İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı, ancak ABD'nin gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor.” dedi.

Ukrayna’daki savaş hakkında Emir Abdullahiyan, “Diplomatik ve diyalog kanalları ile savaşın devam etmesinin ve yayılmasının engellenmesi bu krizin gerçek çözümdür.” ifadesini kullandı.

Sırbistan dışişleri bakanı Nikola Selakoviç de mübarek Ramazan ayı ve tarihi Nevruz bayramını İran hükümeti ve halkına tebrik ederek, İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Viyana görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak, görüşmelerin bir an iyi sonuca ulaşmasını umduğunu da dile getirdi.