Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması, bölgesel ve küresel gibi konular ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşını Ramazan ayına girilmesi münasebetiyle tebrik etti ve "İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmek için bölgesel işbirliğini ve ortak çalışma toplantılarını her zaman memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam eden gelişimine atıfta bulunarak, bu ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkmen bakan Meredov da beş Hazar ülkesinin dışişleri bakanları arasında ortak bir toplantı yapılmasını önerdi.

İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Kazakistan, Hazar Denizi'ne kıyısı olan beş devlettir.