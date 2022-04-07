Emir Abdullahiyan ile Macar mevkidaşı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Macar mevkidaşı Peter Szijjarto telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Viyana görüşmeleri ve Ukrayna krizi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Fidesz Partisinin Macaristan’da parlamento seçimlerini kazandığını tebrik ederek, İran’ın ikili ilişkileri geliştirmeye ve “İki Ülkenin İkinci Ortak Ekonomik Komisyonu" anlaşmalarının çeşitli alanlarda uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna krizine değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın Ukrayna’da siyasi bir çözüme odaklanmaktan yana olduğunu bildirdi.

Emir Abdullahiyan Viyana görüşmeleri hakkında şu ifadelerde bulundu:

“İran’ın girişimlerinin ardından müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi, ancak İran ile ABD arasında hâlâ AB'nin baş müzakerecisi aracılığıyla görüşülen bazı önemli meseleler var.”

Emir Abdullahiyan, ABD tarafının gerçekçi olması durumunda İran’ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma ciddiyetini vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Macaristan’ı ziyaret etmeye davet ederek, ülkesinin İran’la ikili işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Peter Szijjarto ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmaların yürürlüğe girmesini vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı, Viyana görüşmelerinde tüm tarafların yapıcı yaklaşımıyla bir anlaşmaya varılmasını temenni etti.