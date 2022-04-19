ABD Dışişlerinden Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklama

CNN Türkçe'ye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruya, “Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimizi çok net bir şekilde dile getirdik. S-400 sisteminin F-35 programı ile tutarlı olduğuna inanmıyoruz” yanıtını verdi.

Basın toplantısında, Price’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Mayıs’ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin masada hangi gündem maddelerinin olacağı soruldu.

Türkiye’nin önemli bir NATO müteffikleri olduğunu belirten Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çavuşoğlu’nun düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını söyledi.

İki NATO ülkesi olarak ABD’nin Türkiye ile ortak çıkarlarının olduğunu dile getiren Price, ziyarete değinerek, “Toplantı tarihi şu an hala uzak olsa da, yoğun bir gündem olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Çavuşoğlu, Nisan ayının başında Brüksel'de düzenlediği bir basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini ve bu ziyarette mevkidaşıyla savaş uçaklarının modernizasyonu ve yenilerinin satışı da dahil pek çok gündem maddesinin konuşulacağını söylemişti.