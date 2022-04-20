Antony Blinken ve Yair Lapid İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Siyonist Bakan Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anthony Blinken, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Lapid ile Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimi azaltmak için istişarelerde bulunduğunu açıkladı. Blinken, telefon görüşmesinde İran konusunun da değerlendirildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Filistin’deki son gelişmeleri konuşmuştu.