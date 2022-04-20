Türk uzman ABD'nin Hindistan'ın S-400'leriyle ilgili tutumunu değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunsada şu ana kadar Amerika, Hindistan'akarşı hiçbir yaptırım uygulamamaktadır.

Ancak Türkiye S-400'lerden dolayı F-35 programından çıkarıldı, hatta CAATSA yaptırımlarına bile maruz kaldı.

Mehr Haber Ajansı, ABD'nin çifte standart tutumunun sebebini Hindistan uzmanı Dr. Duygu Çağla Bayram'a sordu.

Dr. Bayram, ABD'nin yaptırım poliitkası konusunda Hindistan ile Türkiye'yi karşılaştırmanın çok doğru olmadığını belirterek, "Türkiye Batı ittifakında olan ve NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla Doğu bloğunda bulunan Rusya'dan S-400 alımı ABD'nin düşünce yapısına göre daha fazla güvenlik açığı olasılığını doğuruyor. Türkiye'ye çok tepki vermesi ve yaptırım uygulamasının nedenlerinden biri bu. Öte yandan, Hindistan, Bağlantısızlar çizgisinde bulunan bir ülke." dedi.

Türk uzman sözleribe şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra, son zamanlarda ABD ile Hindistan ilişkileri ortak bir amaç uğruna çok fazla yakınlaştı. Ortak amaç ise Çin'i dizginlemek. ABD bu nedenle Hindistan'a hiç olmadığı kadar yatırım yapıyor ve aynı zamanda hiç olmadığı kadar Hindistan'ı tolere ediyor. Doğrusu ABD kendisini hem Hindistan'a yatırım yapmak zorunda hissediyor hem de Hindistan'ı tolere etmek zorunda hissediyor. Çünkü ABD için şu an en önemli tehdit algısı Çin'e, dolayısıyla Hint-Pasifik'e yoğunlaşmış durumda. Bu tehdit algısını ABD için öteleyecek ya da dengeleyecek en önemli güç olarak da Hindistan görülüyor.Hindistan'ın da en önemli tehdit algısı Çin Bu nedenle çok önemli ve çok büyük bir ortak paydada buluşuyorlar".

Hindistan'nın ABD'ye taviz vermeme lüksünü kullanıdığına dikkat çeken Dr. Bayram, "Hindistan ABD'nin tepkilerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmadı. Bunu da Bağlantısız kimliğine dayandırdı. ABD Hindistan'ın geri adım atmayacağını biliyordu ya da geri adım atmayacağına inandı ve bu nedenle Hindistan'a konuyu çok üstelemedi. Herhangi bir yaptırım da uygulamadı, özellikle CAATSA yaptırımları konusunda Hindistan'a bir istisna uygulayarak yaptırımdan Hindistan'ı muaf tuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın güçsüzleşmesinin ABD'nin işine gelmeyeceğini anlatan Türk uzman, "Günümüz konjonktüründe ya da dünya politikasında Hindistan'ın güçsüzleşmesi ABD'nin işine gelmez, aksine ABD, Hindistan'ın güçlü olmasını istiyor. Ayrıca zaten Hindistan'ın tarihten bu yana Rusya ile özel bir ilişkisi var ve Hindistan savunmasında Rus silahları Rus envanterinin çok baskın bir yeri var. Ayrıca burada şöyle de bir yorum yapılabilir, Hindistan'da Rus S-400'lerinin bulunması bir bakıma ABD için de iyi bir durum teşkil edebilir. Neticede Çin'e karşı Hindistan caydırıcılığı bir nebze daha güçlenmiş oluyor. Ve bu da ABD'nin Çin karşısında gelecekteki 'Hindistan kartı' için besleyici bir gelişme olarak görülüyor. ABD'nin aynı konuda Türkiye'ye çok fazla tepki verirken hatta yaptırım uygularken Hindistan'a yumuşak davranmasına yönelik çok genel ve doğrudan bir okuma ancak bu şekilde yapılabilir düşüncesindeyim" diye konuştu.