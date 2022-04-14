Türkiye: Ermenistan’la üçüncü buluşma Viyana’da olacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Ermenistan konusunda somut adımlar atılacağını belirten Çavuşoğlu, Ermenistan’la üçüncü buluşmanın Viyana’da olacağını söyledi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Güney Kafkasya'nın istikrarı için, herkes herkesle ilişkisini normalleştirmeli. Bir günde bu işler olmaz. Özel temsilcilerimiz tekrar görüşüyor. Ermenistan'a şunu söylemek isterim: Baskı altında olabilirsiniz. Artık üçüncü bir ülkede görüşmeye gerek var mı? Kendi ülkelerimizde görüşmeye bile yanaşamıyorsak diğer konularda nasıl adım atacaksınız? Suçlamak için söylemiyorum ama biraz cesur olsunlar. Hatta ilk biz Erivan'a gelelim dedik, 'Yok yok üçüncü ülkede görüşelim' dediler."

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Özel Temsilcisi Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 24 Şubat tarihinde başkent Viyana'da bir araya gelmişti.