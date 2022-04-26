Kapsayıcı hükümet Afganistan'da kalıcı güvenliğin anahtarıdır

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Mehr Haber Ajansı’na verdiği özel demeçte Afganistan’daki durumu değerlendirdi.

Kazımi Kumi, Afganistan’dan yeni göç hareketine dair, “Ülkemizde Afganistan ve Irak'tan gelen yaklaşık 6 ile 7 milyon göçmen yaşıyor, dolayısıyla göç meselesi yeni bir konu değil. İran halkı ve hükümeti, Afgan vatandaşları zulme uğadığı için göç etmek zorunda kalan insanlar olarak görüyor.İran’a yapılan baskılar, askeri tehditler, savaş ve ekonomik yaptırımlar dahil tüm zor koşullara rağmen yabancı uyruklu göçmenlere ev sahipliği yaptık. Ortak kültür ve dile sahip olduğumuz Afgan göçmenlerin İran'daki varlığı büyük bir zenginliktir. Afgan halkı aslında yabancı işgalcilerin ve saldırgan ülkelerin politikaları sonucu yerlerinden edilmiştir. Bu nedenle onların bir yere sığınmaları gerekir." dedi.

ABD’nin Afganistan politikasını eleştiren Kazımi Kumi, “Düşman burada hezimete uğradı. Amerikalılar sadece Afganistan'da değil, tüm bölgede başarısız oldular, neden başarısız oldular? Çünkü onları diğer toplumların sosyal, kültürel normlarını ve ulusal çıkarlarını önemsemiyor ve sadace kendi çıkarlarını takip ediyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

“Halihazırda Amerikalılar, İran ve Afganistan arasındaki münasebetlerin mevcut tüm güvenlik sorunlarına rağmen ilerlediğini görüyor, bu yüzden bunu bozmaya çalışıyor.” diyen Kazımi Kumi, düşmanın iki halk arasında gerilim yaratmak için sosyal medya ortamını kullandığını söyledi.

Kazımi Kumi, düşmanın İran ile Afganistan'daki yönetim arasında da gerilim yaratma planı hazırladığını belirterek, “Bugün Afganistan'da bir ekonomik ve güvenlik kriziyle karşı karşıyayız. Amerikalılar kaçar kaçmaz IŞİD ortaya çıktı. İran ile Afganistan’daki iktidar arasında gerilim yaratmak, aslında terörün yayılmasına yol açar.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili sözlerine şöyle devam etti:

“Afganistan'daki kriz büyürse, göç akını da artar. Ekonomi kötüleştikçe uyuşturucu sorunu da zirve yapar. Kriz ve yoksullukta terörizm yeniden canlanır.

Afganistan’ın kalkınmasıyla iki ülke arasındaki işbirliği daha da artar. Bundan iki ülke de yararlanır. Afganistan'da güvenlik sağlanırsa göç akını da azalacaktır. Güçlü Afganistan terör ve işgalciyle güçlü bir şekilde savaşabilir.”

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi, Afganlar arası müzakere sürecine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bize göre, Afganistan'da istikrar ve kalıcı güvenliğin sağlanması ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşebilir. Bu, ülkenin içişlerine karışmak anlamına gelmez. Kapsayıcı hükümet Afganistan'da kalıcı güvenliğin anahtarıdır. Afganistan'ın istikrar, güvenlik, refah ve ilerlemeye götürmesinin yollarından biri, bu krizlere dayanabilecek herkesin kabul edebileceği bir düzen oluşturmaktır. Afgan tarafı İran’ın iyi niyetinden sunduğu teklifi olumlu karşıladı.

Görüşmelerin bir kısmı şu anda Kabil'de devam ediyor. Ayrıca Loya Jirga (Afgan Ulusal Meclisi) toplantısı da gündemde.”