İran Afganistan'da kalıcı barış ve istikrardan yanadır

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan Halkının İslami Birlik Partisi Lideri ve sözde Afganistan Ulusal Direniş Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Mohakik ile görüştü.

İran’ın Özel Afganistan Temsilcisi Kazımi Kumi bu görüşmede, İran’ın kalıcı güvenlik ve İstikrarın yanı sıra Afganistan meselesinin barışçıl bir şekilde çözüzlmesinden yana olduğunu vurgulayarak, “Komşu ülke Afganistan’daki tüm siyasi taraflarla dostane ilişkilerimiz var ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve barış ve istikrar sağlanması için tüm taraflar arasında arabuluculuk etmekten yanayız” dedi.

Afganistan Halkının İslami Birlik Partisi Lideri Muhammed Muhakik de son yıllarda milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığı için İran halkı ve hükümetini takdir ederek, “İran’ın bölgedeki gelişmeler karşısındaki rolünün farkındayız” ifadesini kullandı.

Afganistan’daki güvenlik sorunlarına, yoksulluk ve yaygın işsizliğe değinen Muhakik, “Tek taraflı Taliban hükümetinin gölgesinde Afganistan halkının hayatı zorlaşmıştır ve çok sayıda insan yabancı ülkelere gitmiştir ve birçoğu da son kırk yıldır Afgan göçmenlere ev sahipliği yapan İran’a yönelmiştir” diye konuştu.