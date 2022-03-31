İran: İstikrarlı bir Afganistan için daha fazla çalışmalıyız

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı dün Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin başkanlığında Çin’in Anhui eyaletinin Tunxi kentinde düzenlendi.

Toplantıya İran’ın yanı sıra Pakistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları veya temsilcileri katıldı.

Taraflar, Afganistan’ın istikrara kavuşmasının hızlandırılması ve Afgan halkına yardım sağlanması gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu ve ülkelerin tutumları arasında eşgüdüm yolları arandı.

Burada konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Bugünlerde Afganistan'da çeşitli zorluklara tanık oluyoruz. Afganistan'ı nesiller boyu uğraştıran ve ülkenin insan ve maddi kaynaklarına ciddi zararlar veren 40 yıllık savaşın sona ermesini diliyoruz.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Afganistan'ın sorunlarının kökeni, bu ülkenin uzun süredir işgal edilmesinde ve işgalcilerin özellikle ABD'nin yanlış politikalarında yatmaktadır.” ifadesini kullandı.

Taliban hükümetine seslenen Emir Abdullahiyan, Afganistan Yönetim Kurulu'nun tüm etnik grupların yer aldığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına yönelik pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Afganistan'ın uzun süreli işgali yalnızca gelişmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda işgalcilerin geri çekilmesiyle birlikte siyasi ve ekonomik yapılarının çökmesine ve ülkenin dışa bağımlı hale gelmesine yol açtı.”

Emir Abdullahiyan, ABD'nin Afganistan'ın mal varlıklarını dondurma kararını eleştirerek, “Tüm ülkeler, Afganistan'ın dondurulan dövizlerinin ülkenin insani durumunu iyileştirmeye yardımcı olacak şekilde serbest bırakılması için elinden geleni yapmalı.” dedi.

Afganistan için bölgesel bir mekanizmanın kurulması gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, Afganistan halkını desteklemek için bir mali fon kurulması gerektiğini vurguladı.

'İstikrarlı bir Afganistan için daha fazla çalışmalıyız'

Afganistan’a komşu ülkelere hitap eden Emir Abdullahiyan, “Güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için uluslararası toplum ve komşu ülkeler olarak birlikte daha fazla çalışmalı ve Afgan halkına yardımlarımızı artırmalıyız.” diye konuştu.

Bakan Emir Abdullahiyan, son 7 ayda yaklaşık bir milyon Afgan mültecinin İran'a giriş yaptığını da sözlerine ekledi.