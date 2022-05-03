İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen merkezli Al Masirah TV kanalına verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve 11 Mart’ta ara verilen nükleer görüşmelere ilişkin Emir Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri durdurulmadı. Aslında yeni bir formatta bize yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımların kaldırılması için Amerikalılarla mektuplaşmalar Avrupa Birliği temsilcisinin aracılığıyla devam ediyor." dedi.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Müzakerelerden amacımız güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak. Amerikan tarafını gerçekçi olmaya çağırıyoruz. Tüm sektörlerde yaptırımların kaldırılması ve ekonomik garantilerin alınması müzakerelerde gündemimizin en önemli maddelerinden biri.

Bana göre ABD tarafı İran'ın kırmızı çizgilerinin ne olduğunu iyi biliyor. Müzakereleri sürdüreceğiz ve mutabakat sağlanırsa, Viyana görüşmelerindeki temsilcimiz anlaşmayı sonuçlandıracak."

Emir Abdullahiyan, Filistin meselesi hakkında, "İran İslam Cumhuriyeti, başkenti Kudüs olan tüm tarihi topraklarında tek bir devlet kurulması için Filistin'e desteğini sürdürecektir. Yüce Allah Kudüs'te namaz kılınmasını vaadetmiş. Bu ilahi vaadi gerçekleştirmek için direniş şehitlerinin ve Filistin halkının kanı dökülmüştür. Yakın zamanda Kudüs'te namaz kılacağımızdan eminiz." diye konuştu.