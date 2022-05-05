Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı

Litvanya Başbakanı Simonyte açılışla ilgili yaptığı açıklamada “Bu adım bölgenin enerji bağımsızlığını güçlendiriyor ve Klaipėda LNG terminalini kullanma olanaklarını artırıyor” ifadelerini kullandı. Litvanyalı doğal gaz iletim sistemi operatörü Amber Grid ve Polonyalı muadili GAZ-SYSTEM ile ortaklaşa inşa edilen gaz bağlantısı (enterkonnektör), Baltık Denizi bölgesindeki gaz sistemlerini Avrupa Birliği iç gaz piyasasına entegre edecek.

Yapımına 2020 yılında arzgüvenliği için başlamıştı

GIPL gaz bağlantısının, 343 km'si Polonya'da ve 165 km'si Litvanya'da olmak üzere 508 kilometrelik boru hattını birbirine bağladığı ifade edildi. Avrupa Birliği Komisyonu ‘2 Aralık 2020’ tarihinde henüz proje aşamasında yaptığı açıklamada “Proje, bölgede enerji arz güvenliğinin sağlanmasındaki rolü nedeniyle AB Ortak Çıkar Projesi (PCI) statüsüne sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA