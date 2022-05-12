Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili Siyonist Rejim'den itiraf

Filistin medyasına göre; Siyonist bakan Nachman Shai, Katar kanalı için çalışan Filistinli kadın gazetecinin Batı Şeria'da başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bize olan tüm saygımla diyebilirim ki, bu tür olaylarda İsrail'in inandırıcılığı çok yüksek değil." dedi.

Naftali Bennett ise Akile'nin, 'Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin muhtemel' olduğunu ileri sürmüştü.

Katar'ın Al Jazeera kanalı, işgalci rejim askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip eden muhabiri Şirin Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesinden İsrail rejimini sorumlu tutmuştu.