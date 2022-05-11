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11 May 2022 09:44

Siyonist Rejim güçleri El Cezire muhabirinin başından vurdu

Siyonist Rejim güçleri El Cezire muhabirinin başından vurdu

El Cezire televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda Siyonist askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda Siyonist İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından işgalciler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akle, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

El Cezire televizyonu, Ebu Akle'nin vurulduğu anda üzerinde gazetecilik yeleği olduğunu bildirdi.

Şirin Ebu Akle, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

News Code 1902073
https://tr.mehrnews.com/news/1902073/

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