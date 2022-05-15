Güney Afrika’da Al Jazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

Filistin topraklarında terör estiren ve son olarak Al Jazeera muhabirlerinden Şirin Ebu Akile’yi katleden İsrail rejimi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde protesto edildi. İsrail rejiminin Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde bir araya gelen yüzlerce aktivist, Siyonizm’i lanetledi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şirin Ebu Akile’nin de anıldığı eylemde Filistin’e destek sloganları atıldı. Millî Gazete’nin yerinde takip ettiği eylemde, Filistin’e destek ifadesi içeren pankartlar da açıldı. Yaklaşık iki saat süren protesto eyleminde çok sayıda aktivist de konuşma yaptı.