Uluslararası toplum Siyonist Rejim'in cinayetleri karşısında durmalı

İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garipabadi, Siyonist Rejim güçlerinin bu rejim tarafından katledilen Al Jazeera muhabirlerinden Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırısına tepki göstererek, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Muhabirleri kurşunlarla doğrudan hedef alan İsrail rejiminden onların cesetlerine saygı göstermesi nasıl beklenebilir?!

Son birkaç on yılda ABD'nin desteğine güvenen bu rejim korkunç cinayetlerini artmıştır. Uluslararası toplum kararlı bir şekilde bunun karşısında durmazsa, bu rejim cinayetlerini arttırmaya devam edecektir."

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Siyonist Rejim’in Cenin’deki saldırılarını haber yaptığı sırada işgalciler tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra 11 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.