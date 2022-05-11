Hamas'tan kadın muhabiri öldüren işgal rejimine tepki

İzzet er-Reşak, bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yalan üzerine kurulu işgalin hakikati hedef aldığını, cinayetlerini gizlemeye çalıştığını, Filistin halkına ve gazetecilerine yönelik kasıtlı cinayet işlediğini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise, "Siyonist Rejim'in Filistin'de gazetecilere karşı işlediği suçlar listesine Şirin Ebu Akle cinayeti de eklendi." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akle, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.