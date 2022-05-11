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11 May 2022 11:56

Hamas'tan kadın muhabiri öldüren işgal rejimine tepki

Hamas'tan kadın muhabiri öldüren işgal rejimine tepki

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi İzzet er-Reşak, işgal güçlerinin el-Cezire kanalı muhabiri Şirin Ebu Akle’yi hedef almasını “çirkin bir cinayet” ve “yargısız infaz” olarak niteledi.

İzzet er-Reşak, bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yalan üzerine kurulu işgalin hakikati hedef aldığını, cinayetlerini gizlemeye çalıştığını, Filistin halkına ve gazetecilerine yönelik kasıtlı cinayet işlediğini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise, "Siyonist Rejim'in Filistin'de gazetecilere karşı işlediği suçlar listesine Şirin Ebu Akle cinayeti de eklendi." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akle, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

News Code 1902079
https://tr.mehrnews.com/news/1902079/

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