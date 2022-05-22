Ankara ve Tel Aviv arasında "Mescid-i Aksa" gerginliği

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önümüzdeki günlerde işgal altındaki Filistin topraklarına gerçekleştireceği ziyaret öncesi Ankara ile Tel Aviv arasında gerilim çıktı. Çavuşoğlu’nun ikili temasların ardından Mescid-i Aksa’yı da ziyaret etmek istemesi gerginliğe yol açarken Çavuşoğlu’nun Mescid-i Aksa’yı ziyarete edip edemeyeceği merak konusu oldu.

Ankara-Tel Aviv arasındaki “normalleşme” süreci tam gaz ilerlerken Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs tarihinde işgal altındaki toprakları ziyaret edeceğini duyurmuştu. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaretine günler kala Siyonist medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. Buna göre Çavuşoğlu, ikili temasların ardından Mescid-i Aksa’yı da ziyaret etmek istedi. Söz konusu talebin Ankara ile Tel Aviv arasında gerginliğe yol açarken, The Times of İsrael’deki haberde, “Çavuşoğlu’nun ziyareti iki taraf için diplomatik bir atılım olacak. Ancak Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki hassas bölgeyi ziyaret etme niyeti, Ankara ile İsrail arasında bazı gerginliklere yol açtı” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Milli Gazete