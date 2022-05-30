Yaptırımları yerel kapasiteleri kullanarak devre dışı bırakabiliriz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyarette bulumak üzere Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

İran ile Tacikistan arasındaki derin tarihi, dini, kültürel ve dilsel ortaklıklara değinen Ayetullah Hamanei, iki ülkeyi kardeş adlandırdı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ı Farsça'nın yaygınlaştırılmasına ilişkin yaptığı eylemlerden dolayı takdir etti.

İslam Devrimi Lideri, ''Son bir yılda ikili ilişkiler gelişse de istenen noktaya ulaşmamıştır. İran'ın teknik, mühendislik, sanayi ve bilimsel yardımları Tacikistan'ın kullanımına sunulabilir ve bu kapasiteleri değerlendirmek için ortak komisyonun ciddi çalışmalara imza atması gereklidir'' dedi.

İran'ın çeşitli iklimi, sanayi açısından gelişmişliği ve bilgi tabanlı şirketlere sahip olması gibi özelliklerinin yanı sıra Tacikistan'da su bolluğu ve geniş madenlerin olmasını iki ülkenin avantajlarından sayan Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, ''Yaptırılara rağmen İran birçok alanda iyi ilerlemeler kaydetmiş ve ambargolar olmasaydı bu kalkınmalar da olmazdı, zira ambargolar yerli kapasitelerin kullanılmasına olanak sağladı. Yaptırım uygulamak, güçlü ülkelerin diğer ülkelere karşı kullandığı silahtır. Ancak bu silahı etkisizleştiren şey, yerel kapasiteleri önemsemektir'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Tacikistan'la Afganistan konusunda aynı endişeyi paylaştığına değinen Ayetullah Hamanei, ''İki ülke, bu ülkede tekfirci terörün yaygınlaşmasından endişe duyuyor'' dedi.

Ayetullah Hamanei, İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri'nin Tacikistan ziyaretini de önemli olarak nitelendirerek, ''İHA bugün ülkelerin güvenliği için önemli bir faktördür'' ifadesinde bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmeye işaret ederek, ''Bugünkü müzakerelerde ticari, ekonomik ve sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı ve imzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin sizin yönlendirmelerinizle daha iyiye gitmesini umuyoruz'' dedi.

Afganistan'da güvenlik ve terörizmle ilgili konuya da dikkati çeken Rahman, ''Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla barış için bir hükümetin kurulmasını istiyoruz'' diye konuştu.