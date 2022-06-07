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7 Haz 2022 09:44

Çin, Kamboçya'da askeri üs inşa edecek" iddiası

Çin, Kamboçya'da askeri üs inşa edecek" iddiası

Çin'in sadece kendi askeri kullanımı için Kamboçya'da gizlice bir deniz üssü inşa edeceği ileri sürüldü

AA'ya göre, Amerikan Washington Post gazetesinin "batılı yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in kendi ordusuna münhasır olacak şekilde Kamboçya'da askeri bir üs inşa edeceği iddia edildi.

Haberde iki ülkenin de bu iddiaları reddettiği ancak bu girişimi gizlemek için olağanüstü önlemler aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu gizli inşa edilen askeri üssün Kamboçya'nın Tayland Körfezi'ndeki Ream Deniz Üssü'nün kuzey kısmında olacağı ve bu hafta temel atma töreninin yapılacağı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan yetkililer, Pekin'in bu askeri üsse çok önem verdiğine, Çin'in oradaki yükselişini, "çok kutuplu bir dünyaya yönelik küresel bir eğilimin parçası olarak gördüğüne" vurgu yaptı.

News Code 1902673
https://tr.mehrnews.com/news/1902673/

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