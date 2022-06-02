Çin'den ABD ve Tayvan'a gözdağı!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Kanadı Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Şi Yi, Tayvan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında 'ortak savaşa hazırlık güvenlik devriyesi düzenlediklerini, bunun birden fazla kuvvet ve silah içerdiğini' belirtti.

Pekin, Tayvan'a 'tek Çin' politikası uygularken, Çin ordusu sözcüsü, tatbikatın, Tayvan'a uyarı olduğunu belirtti.

Tatbikatla 'ABD ile Tayvan bağımsızlık güçlerinin danışıklı faaliyetlerine karşılık verdiklerini' söyleyen Albay Şi, Washington'ın Taipei'deki yetkililere desteğinin 'Tayvan'ı tehlikeli bir duruma sokacağı ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya bırakacağı' uyarısını yaptı.

Sözcü, bunun, Çin ordusunun 'Taipei'de dış güç müdahalesi ve ayrılıkçı girişimlere kararlı şekilde karşı koymasına' yönelik bir tatbikat olduğunu vurguladı.

Kaynak: TimeTürk