  1. Ekonomi
11 Haz 2022 11:02

İran Hava Yolları:

Covid-19 tedbirleri Tükiye'ye girişlerde kaldırıldı

Covid-19 tedbirleri Tükiye'ye girişlerde kaldırıldı

İran Hava Yolları (Homa), Almanya ve Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

En eski Orta Doğu havayolu olan İran Hava Yolları (Homa), Almanya ve Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Türkiye'ye girişten önce istenilen PCR test raporu ve hızlı antijen testi zorunluluğunun aranmayacağını duyurmuştu.

Türkiye İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgede, Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı bildirilmişti.

Türkiye’de maske kullanım zorunluluğu bitti

Türkiye'de 2020'de salgınla birlikte zorunlu hale getirilen maske takma zorunluluğu, 2 Mart 2022 itibarıyla açık havada kaldırıldı, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı.

News Code 1902756
https://tr.mehrnews.com/news/1902756/

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