Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden Suudi Arabistan'a misilleme operasyonu

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bu hafta Yemen'e 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Bu saldırılara "karşılık" olarak yeni operasyonlar başlattıklarını belirten Seri, ilk operasyonda Yanbu'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtti. İkinci operasyonda ise Hamis Muşait Hava Üssü'nün balistik füzelerle vurulduğunu ifade eden Seri, operasyonların hedefine ulaştığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesini ve halkını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarındaki operasyonların süreceğini kaydetti. Seri, "ablukaya karşı abluka" ve "tırmanışa karşı tırmanış" stratejisini, saldırılar durana ve abluka kalkana kadar sürdüreceklerini belirtti.

