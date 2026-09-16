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16 Eyl 2026 17:58

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden Suudi Arabistan'a misilleme operasyonu

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden Suudi Arabistan'a misilleme operasyonu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesislerine ve Hamis Muşait Hava Üssü'ne yönelik iki ayrı askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bu hafta Yemen'e 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.
Bu saldırılara "karşılık" olarak yeni operasyonlar başlattıklarını belirten Seri, ilk operasyonda Yanbu'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtti. İkinci operasyonda ise Hamis Muşait Hava Üssü'nün balistik füzelerle vurulduğunu ifade eden Seri, operasyonların hedefine ulaştığını belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesini ve halkını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Yahya Seri, Suudi Arabistan topraklarındaki operasyonların süreceğini kaydetti. Seri, "ablukaya karşı abluka" ve "tırmanışa karşı tırmanış" stratejisini, saldırılar durana ve abluka kalkana kadar sürdüreceklerini belirtti.
 

News ID 1938597

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