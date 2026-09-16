ABD'nin vize kısıtlamalarına Güney Afrika'dan tepki geldi

Güney Afrika ile ABD arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Pretoria yönetimi, Washington’ın bazı Güney Afrikalı yetkililere yönelik yeni vize kısıtlaması kararını reddederek, ABD yönetiminin ülkenin iç politikalarını yanlış değerlendirdiğini ve tek taraflı adımların iki ülke arasındaki diplomatik çözüm çabalarını zedelediğini bildirdi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yaptığı açıklamada, ABD’nin kararının Güney Afrika’nın iç siyasetini yanlış yorumlayan ve kendilerini Afrikanerlerin ya da diğer azınlıkların temsilcileri olarak sunan marjinal grupların söylemleriyle örtüştüğünü belirtti.

Lamola, Washington’ın Güney Afrika politikalarına ilişkin farklı görüşlere sahip olabileceğini kabul ederken, ülkesinin egemenliğine, demokratik kurumlarına ve Anayasası'na saygı gösterilmesini beklediklerini vurguladı.

Güney Afrikalı Bakan, ülkesinin mevcut sorunları anayasal kurumlar, demokratik süreçler ve hukuk devleti mekanizmaları üzerinden çözmeye ve daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefini sürdürdüğünü belirtti. İki ülke arasında devam eden görüşmelerin de kalıcı bir çözüm arayışının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Trump yönetimi, Güney Afrika vatandaşlarına vize verilmesine yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti.