Muhsin Rızai'den vatan nöbeti tutan İran halkı için mesaj

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran genelinde gece saatlerinde düzenlenen ve İslami düzeni destekleyen mitingleri övdü.

Rızai, İslami düzene ve hükümete yönelik bu destek gösterisinin, saldırganlığın başladığı 28 Şubat'tan bu yana aralıksız olarak 200 gecedir devam ettiğini hatırlattı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, ülke genelinde her gece düzenlenen mitingleri ve halkın İslami düzene sahip çıkmasını takdirle karşıladı.

Rızai ayrıca, İran halkının verdiği desteği “ülkenin gücünün en önemli dayanağı” olarak nitelendirdi.

