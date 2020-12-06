Düşmanın askeri hareketliliğini izliyoruz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin tehditlere karşı koyma konusunda yeterli güce sahip olduğunu söyledi.

İran'ın radar, füze ve elektronik savaşı alanında büyük ilerleme kaydettiğini anlatan Tuğgeneral Sabahifer, "Bugün, ülkenin savunma kabiliyeti 8 yıllık Kutsal Savunma (İran-Irak savaşı) dönemine benzemiyor. Hava savunma kuvvetleri, modern teknolojiye dayalı olarak geliştiriliyor." dedi.

Tuğgeneral Sabahifer, "Hava savunma kuvvetleri, ülke hava sahasını sürekli olarak izleyip koruyor. Sınırların ötesindeki düşmanların askeri hareketliliğini ve eylemlerini de izliyoruz. Artık ülkenin semalarında bizim için görünmeyen herhangi bir yabancı hava taşıtı yoktur; Bu nedenle, hertürlü hava aracını herhangi bir uçuş seviyesinde tespit edip yok edebiliriz." diye konuştu.