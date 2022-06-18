Türkiye gri listeden çıkarılmadı

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki “gri liste”den çıkardı. Berlin’de yapılan toplantıda 23 ülkeyle birlikte “gri liste” içinde yer alan Türkiye’nin durumu ise değişmedi.

Reuters'ın haberine göre, Merkezi Paris’te olan FATF, 2021 yılı haziran ayında AB üyesi Malta’yı “gri liste”ye almıştı. FATF Başkanı Marcus Pleyer, Malta'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda önemli tedbirler aldığını bildirdi.

Malta Başbakanı Robert Abela ise ülkesinin “gri liste”den çıkartılmasını memnunlukla karşıladığını belirterek, Malta’nın bütün kurumlarıyla kara para aklanmasıyla ilgili mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Malta AB üyesi olup listede yer alan tek ülke konumundaydı.

FATF gri listesindeki ülkeler arasında Türkiye, Kamboçya, Yemen ve Fas, Pakistan, Myanmar, Jamaika, Haiti, Uganda, Panama, Güney Sudan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler bulunuyor.