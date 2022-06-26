Azerbaycan'ın AB'ye gaz ihracatı arttı

Haber Global'e göre, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün düzenlediği basın toplantısında, enflasyon karşısında tüm üye ülkelerin acil durum planlarını gözden geçirdiklerini söyledi.
Ortak Avrupa acil durum talep azaltma planı üzerinde çalıştıklarını belirten Leyen, Rusya'dan alınan gazın başka kaynaklardan temini için seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.
Azerbaycan'ın AB'ye gaz akışı arttı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Azerbaycan, Norveç, Mısır, İsrail ve Cezayir’in Avrupa Birliğine gaz akışını artırmaya başladıklarını söyledi.
AB yetkilisi, sene sonuna kadar Rus petrolünü yüzde 90 azaltma hedefini de yineledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.
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