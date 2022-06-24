Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanından ortak basın toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Bayramov ile Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bayramov basın toplantısında, "Bölgede uzun vadeli barış Bakü'nün önceliğidir. Bu süreç, Dağlık Karabağ konusunda Minsk Grubu'na ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı olamaz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Avrupa Birliği ve NATO, Rusya ile savaşmak için bir blok oluşturuyor gibi görünüyor" dedi.

Ukrayna ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne adaylığıyla ilgili olarak Lavrov, "Avrupa Birliği, Rusya karşıtı bir ittifak haline geldi. Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden inşası için Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliği önemlidir" ifadesini kullandı.

Lavrov, "Moskova Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın yanı sıra komşu ülkeler İran, Rusya ve Türkiye'den oluşan 3+3 mekanizmasını destekliyor. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına katılmaya hazırdır. Erivan ve Bakü, iki ülke arasındaki sınırı belirlemek için Moskova'da yapılacak ikili bir toplantı için tarih düşünüyor" ifadelerinde bulundu.