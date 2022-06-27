Petrol piyasasında İran müzekereleri

Petrolde resesyon endişelerinin yanında şimdi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planı etkisini hissettiriyor.

ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde dalgalı bir seyir izlerken, 108 doların hemen altında işlem gördü. Cuma günü ABD ham petrolünde yüzde 3'ü aşan düşüş izlenmişti. Brent petrolde ise yeni haftanın ilk işlemleri 113 doların üzerinde gerçekleşti.

G-7 ülkelerinin liderleri, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımı genişletmeyi planlıyor. Zirvede Rus petrolünde “tavan fiyat” uygulaması da gündemde.

Bloomberg'e göre, petrol piyasasında İran ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması olasılığı da dikkatle izleniyor.